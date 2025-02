Lazio-Napoli, il Giudice Sportivo sanziona la società biancoceleste

Come di consueto, ogni martedì il Giudice Sportivo delibera le sue decisioni rispetto alla giornata di campionato appena trascorsa. Sul sito della Lega Serie A è stato pubblicato un comunicato ufficiale con le decisioni del Giudice Sportivo relative alle gare della 25° giornata di Serie A.

La sanzione del Giudice Sportivo

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti della squadra avversaria e per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco, alcune bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

La scelta su Rovella

Arriva invece la conferma per la squalifica nei confronti del centrocampista biancoceleste, Niccolò Rovella che sarà costretto a non essere a disposizione di Baroni per il prossimo impegno della Lazio in campionato contro il Venezia. Rovella sconta così la seconda squalifica in Serie A per somma di cartellini gialli e terza considerando anche l'Europa League.