Infortunio Castellanos, i numeri senza di lui nel 24-25

Lazio-Napoli è stata consegnata agli archivi, per una gara in cui i biancocelesti sono stati costretti a rincorrere dopo l’iniziale vantaggio. Tanto il rammarico per aver regalato entrambe le reti messe a segno dalla squadra di Conte, che ha faticato a produrre occasioni da gol. Per lunghi tratti della gara gli uomini di Baroni hanno condotto le operazioni, non riuscendo a capitalizzare la mole di occasioni costruite: dalla conclusione ravvicinata di Isaksen al contropiede guidato da Noslin, passando per la rovesciata vincente annullata a Zaccagni che ancora grida vendetta. Al netto del risultato positivo ottenuto contro la prima della classe, la classifica oggi dice che la Lazio è costretta ad inseguire, appaiata a quota 46 alla Juventus quarta, ma sotto per lo scontro diretto beffardo perso a Torino. Il 2-2 contro il Napoli è stato un segnale positivo visto anche le defezioni arrivate nel primo tempo, con Taty Castellanos costretto al cambio al minuto 26 per infortunio.

I numeri senza Castellanos in campo

L’attaccante argentino ha lasciato il posto all’ex Hellas Noslin, con ogni probabilità chiamato a sostituire Castellanos in queste settimane. Fin qui l’ex Girona ha saltato quattro sfide, tra Serie A e Coppa Italia. Una vittoria, un pareggio e due sconfitte per i biancocelesti senza il centravanti argentino. Sconfitta nella trasferta di Firenze, dove la Lazio è stata beffata allo scadere sul contatto tra Tavares e Dodò, la squadra di Baroni ha sostituito al meglio l’argentino nel match di Coppa Italia contro i partenopei, con Noslin autore di una tripletta. Diversamente è andata nelle due uscite successive: ancora all’Olimpico, stavolta la Lazio viene sconfitta per 0-6 per mano dell’Inter di Simone Inzaghi. Di nuovo a Roma, la Lazio esce con un punto dalla sfida casalinga al Como, arrivata dopo il derby perso, nel corso del quale l’attaccante ex Girona aveva rimediato il cartellino Rosso.

I gol concessi all’Olimpico: quindicesima difesa più battuta in casa

La gara contro i partenopei ha messo sotto la lente di ingrandimento il numero di gol subiti dalla Lazio all’Olimpico, che colloca i biancocelesti al quindicesimo posto per i gol subiti in casa. Nell’ottica di una corsa al quarto posto che vedrà Zaccagni e compagni coinvolti in una sfida serrata a Juventus, Milan, Fiorentina e Bologna, il dato sui gol subiti all’Olimpico è sicuramente un aspetto su cui lavorare da qui a fine stagione.