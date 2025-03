125 anni, Rocca: "Orgogliosi di festeggiare una delle società più antiche d'Europa"

I festeggiamenti per i 125 anni dalla fondazione della società sportiva Lazio proseguono. Dopo le celebrazione in Campidoglio dello scorso 9 gennaio per il raggiungimento di questo importante traguardo, il 125esimo anniversario si festeggerà anche alla Regione Lazio.

È infatti in programma quest’oggi alle ore 15:00 alla Sede della Regione Lazio, precisamente nella Sala Tirreno, un evento celebrativo “125 anni di sport - Un secolo e oltre di emozioni con la Società Sportiva Lazio”, a cui parteciperanno il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il presidente della Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo, Mario Luciano Crea, il presidente Generale della Società Sportiva Lazio, Antonio Buccioni, Federico Eichberg, vicepresidente vicario della Polisportiva, ed infine il patron biancoceleste, Claudio Lotito.

In occasione di tale evento, il Presidente Rocca ha rilasciato alcune dichiarazioni, di seguito le sue parole.

Le dichiarazioni di Rocca

Festeggiamo oggi un anniversario così importante anche se non è una delle migliori giornate, dopo le cinque palline subite ieri. Siamo orgogliosi di festeggiare una delle società più antiche d'Europa.

Continua Rocca