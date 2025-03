Bologna: Contro la Lazio è stata la quarta vittoria consecutiva

Il Bologna ha recentemente raggiunto un traguardo che mancava da 55 anni, segnando una pietra miliare nel suo percorso in Serie A.

Seconda serie di quattro vittorie consecutive

Infatti, dopo aver vinto sei partite consecutive tra febbraio e marzo 2024, la squadra ha raggiunto la sua seconda serie di quattro vittorie consecutive, un’impresa che solo una volta era riuscita a compiere precedentemente, nel lontano 1969. Questo filotto di successi non è solo un segnale di grande forza e coesione del gruppo, ma rappresenta anche un importante cambiamento nella gestione della squadra e nella sua capacità di ottenere risultati contro avversari di ogni calibro. La continuità mostrata negli ultimi match è il frutto di un lavoro tecnico e tattico ben preciso, che ha visto un miglioramento in tutti gli aspetti del gioco: dalla difesa solida alla capacità di finalizzare in attacco.



Sei gare consecutive

La vittoria su sei partite consecutive tra febbraio e marzo 2024 è stata particolarmente significativa, non solo per il numero di successi, ma anche per la qualità del gioco espresso dal Bologna. L’attacco, guidato da giovani promesse e giocatori esperti, ha saputo sfruttare ogni opportunità, mentre la difesa ha mostrato una resistenza incredibile contro avversari agguerriti. Questo tipo di risultato non può che sollevare le ambizioni della squadra, che ora guarda con ottimismo al futuro del campionato. La storia del Bologna si arricchisce dunque di un nuovo capitolo, segnato da un impegno costante e una determinazione che non si vedeva da decenni.