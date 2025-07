Camaño, Ag. Gila: "Mario ha due anni di contratto, non lascerà il club"

Intercettato fuori dalla sede dei nerazzurri in Viale della Liberazione, Alejandro Camano, agente del capitano nerazzurro Lautaro Martinez e del difensore biancoceleste Mario Gila, si è espresso sul futuro del centrale spagnolo. Secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, l'agente ha confermato la permanenza di Gila alla Lazio.

Alejandro Camano ai microfoni di Gianluca Di Marzio

Gila-inter? È un giocatore della Lazio, ha due anni di contratto, adesso non lascerà il club.

Lautaro-Inter, aria di divorzio? Risponde l'agente

L'agente si è recato quest'oggi alla sede principale dell'Inter per discutere del futuro di Lautaro Martinez: a seguito delle ultime tensioni interne allo spogliatoio, nate dopo l'eliminazione al Mondiale per Club, il destino dell'attaccante argentino al club meneghino non sembrava più del tutto sicuro. Ma, al termine dell'incontro, Camano ha invece rassicurato i tifosi interisti della permanenza di Lautaro anche per il prossimo anno.