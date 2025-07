Il ritiro è alle porte per gli uomini di Sarri: novità e dettagli

Giornata di visite mediche in casa Lazio per i ragazzi di Maurizio Sarri. È iniziata la pre-season per i biancocelesti. Il via c'è stato con il primo raduno della squadra, che si è ritrovata quasi al completo nel centro sportivo di Formello. Dopo i test atletici, da lunedì scatterà ufficialmente il ritiro, che si concluderà il prossimo 26 luglio con il Terzo Memorial Sandro Criscitiello contro l'Avellino nella cornice dello stadio Benito Stirpe di Frosinone.

La novità sui campi di allenamento

La novità arriva dal punto di vista tecnico per quello che riguarda il manto erboso. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Sarri ed i suoi si alleneranno su due campi: uno è il Mirko Fersini, l’altro invece è posizionato di fronte alla foresteria. Il manto di entrambi è stato rifatto tra maggio e giugno e sono pronti per essere utilizzati per la prima volta. Durante la stagione, poi, si potrà lavorare anche su un terzo campo.

Altri dettagli sulle sedute

Ecco quando si allenerà la squadra. Gli allenamenti nel periodo estivo sono previsti alle 9 di mattina e alle 18:30, per evitare il caldo afoso romano. Proprio dal 14 luglio, infatti, le temperature dovrebbero tornare a rialzarsi dopo l'abbassamento degli ultimi giorni. La squadra, inoltre, pernotterà sempre nel centro sportivo: sono già state predisposte tutte le camera. Ormai ci siamo, non resta che iniziare.