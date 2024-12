La sindaca di Amsterdam accusa: "i laziali si comportano in modo intollerabile"

Ha fatto, sta facendo e farà discutere ancora molto a lungo la vicenda legata alla trasferta vietata ai tifosi della Lazio ad Amsterdam in programma il 12 dicembre per Ajax-Lazio, sfida valevole per l'Europa League. Riavvolgendo il nastro i tifosi laziali si sono visti negare la possibilità di accedere alla Johan Cruijff Arena dopo aver acquistato regolarmente i biglietti e aver organizzato il viaggio olandese con biglietti dell'aereo e prenotazione alberghiera annessi; salvo poi vedersi negare la possibilità di vedere la partita per “motivi di ordine pubblico”. Tra lo sdegno generale anche delle istituzioni italiane e romane, il Presidente Claudio Lotito aveva mandato una dura e chiara lettera alla sindaca di Amsterdam in merito a questa spiacevole situazione (vedi ultima pagina dell'articolo). Non si è fatta attendere la replica della Prima Cittadina della capitale olandese che ha risposto con una lettera che è stata resa pubblica sulle colonne del Messaggero.

Ajax , Johan Cruijff Arena - Depositphotos

Nella pagina successiva la lettera la lettera della sindaca di Amsterdam pubblicata da Il Messaggero