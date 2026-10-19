Bremer: "Abbiamo fatto una brutta gara e quando le cose vanno male qualcuno si nasconde..."

Bremer ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine dell'incontro Juventus-Lazio.

Abbiamo fatto una brutta gara, stiamo male come è normale che sia dopo partite simili e quando indossi la maglia della Juve. Dobbiamo pensare alla prossima partita, guardare gli errori e ripartire perché non c’è tempo.

Fino al loro gol abbiamo fatto bene, questo a volte ti delude: ti crei le occasioni e vuoi concretizzarle, loro salgono una volta e cambiano tutta la partita. È una cosa da mettere a posto subito.

Il mister dà delle indicazioni ma in campo andiamo noi, siamo undici più cinque e non posso prendere tutti in braccio. Io parlo e do una mano, ma ognuno ha il suo carattere. Io arrivo fino a un certo punto poi tocca a ognuno: c’è chi ha più carattere e chi ne ha meno, che quando sente i fischi si nasconde per paura. Ci sono anche tanti giovani, rispetto alla Juve di qualche anno fa è diverso e pesa, ma dobbiamo convincerci. Non è un puntare il dito, ma ognuno ha il suo carattere: c’è chi esce quando le cose vanno male e chi si nasconde, è normale. Ognuno è diverso.