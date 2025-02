Fabiani: "La Lazio ha iniziato un nuovo ciclo. Pellegrini al Besiktas? Vi dico che..."

Alle 15:00 presso la sala conferenze del Centro Sportivo di Formello si è svolta la presentazione alla stampa dei tre nuovi acquisti del mercato invernale della Lazio. Insieme a loro anche il Direttore Sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, che ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a margine della presentazione.

Mandai a vedere Oliver in una gara di Superlega, questo vuol dire che era per noi un giocatore già attenzionato. Scovato durante lo scouting. È normale che sia valutato anche di persona. Mandai ad agosto un nostro osservatore a vederlo e ci confermò che le nostre percezioni erano corrette. Quando stringi la mano al giocatore, al procuratore, per me significa che è quasi fatta.

È un operazione estremamente complessa. Pellegrini dovrebbe andare alla Juventus che poi dovrebbe cederlo definitivamente. Soluzione difficile. Ufficialmente non abbiamo avuto alcuna richiesta, se non sentito qualche interessamento, di ufficiale non abbiamo ricevuto nulla.

Alla ventitreesima giornata i giocatori stanno facendo un percorso straordinario. Abbiamo iniziato un nuovo ciclo, che non si potrà valutare questo in pochi mesi ma in almeno tre anni. Oggi siamo soddisfatti di alcune scelte, ci stanno dando delle soddisfazioni. Spero che questo avvio di campionato possa confermare tutto quello fatto fino ad oggi. Io devo guardare in casa Lazio. Se le altre squadre sono ricorse in maniera massiccia sul mercato evidentemente non ha funzionato qualcosa.

Mi sarebbe piaciuta la stessa domanda quando non c'era Hysaj nella lista di settembre. Io dico sempre la verità. La valutazione di mettere in lista alcuni giocatori spetta al tecnico in base alle esigenze, certamente avallata dalla società. Se Pellegrini non fa parte della lista in Serie A è una scelta ponderata a 360 gradi dal tecnico, avallata dalla società per cui si è presa questa strada. Poi ci possono essere i se e i ma, ma nella vita si va avanti con le idee, giuste o sbagliate.

Basic era in procinto di andare alla Cremonese e non è voluto andare, poi con il Sassuolo non si è fatto nulla, ma noi lo avremmo dato. Poi l'allenatore fa delle valutazioni, può pensare che il ragazzo possa tornare utile e io non posso entrare nella testa dell'allenatore. Devo assecondare le sue richieste, questo non significa che la società non avallai. La società va dietro alle indicazioni del tecnico, come può accadere il contrario. Se avessimo preso Nesta il tecnico sarebbe stato più contento, ma abbiamo una linea guida su dei giovani che possono diventare giocatori importanti. Ci hanno chiesto diversi giocatori, anche lì il tecnico ha messo il veto e noi abbiamo avallato in linea con la coerenza che abbiamo. Non vogliamo smantellare, ma puntellare e rinforzare la squadra.

Questo accade a gennaio, poi a luglio si apre una nuova fase. Se dovesse andar via Castellanos dovrò prendere un giocatore migliore, la società non andrà mai a indebolire l'organico. In estate potevamo mettere in tasca 100 milioni facendo delle cessioni, abbiamo detto di no perché abbiamo fatto delle considerazioni tra il presidente, il direttore e l'allenatore per rispettare la piazza. I veri acquisti nel mercato di riparazione sono state le richieste respinte di alcuni calciatori.