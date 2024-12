Lazio, Ag. Milinkovic: "Dopo 8 anni fantastici era arrivato il momento. Ritorno in Serie A? Dico che..."

Tanti i temi trattati da Uros Jankovic, manager di Milinkovic-Savic, al Corriere dello Sport. Si è parlato dell'addio del sergente alla Lazio e soprattutto della sua vita a Riyad ripercorrendo anche la sua esperienza attuale con l’Al-Hilal. Uros Jankovic ha parlato anche di un possibile ritorno in Italia di Milinkovic-Savic, queste le sue dichiarazioni.

Dopo 8 anni fantastici alla Lazio, in cui Sergej è stato uno dei migliori, era arrivato il momento dell’addio. Tutti dicevano che saremmo andati via a zero, ma avevamo dato la nostra parola a Lotito. Abbiamo portato l’offerta di 42 milioni, nonostante dall’1 gennaio 2024 Sergej sarebbe stato libero di firmare con altri club, e il presidente l’ha accettata.

Le voci che Sergej tornerà in Italia sono vere? Non sono vere. Sergej è estremamente felice all’Al-Hilal, della vita a Riyad, e lo stesso vale per la sua famiglia. Il nostro futuro è assolutamente legato al club. Sono sicuro che la squadra dimostrerà tutta la qualità nel nuovo Mondiale per club che si disputerà nel 2025 in America con il Real e tanti altri top club. Sergej è estremamente soddisfatto dell’atteggiamento della società e dei tifosi nei suoi confronti. Il presidente e il direttore sono estremamente corretti, i giocatori hanno condizioni fantastiche di vita, possono concentrarsi solo sul calcio.