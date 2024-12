CONFERENZA BARONI: "Questa Lazio può mettere in difficoltà l'Ajax. Non pensiamo all'Inter"

Siamo alla vigilia dell'attesissima Ajax-Lazio: sfida di alta classifica con le due squadre che hanno soltanto tre punti di differenza nella classifica generale dell'Europa League. I biancocelesti vorranno fare risultato soprattutto per i propri tifosi che non potranno assistere alla trasferta di domani, vietata proprio dalla sindaca di Amsterdam. In conferenza stampa, il tecnico Marco Baroni ha presentato la sfida. Queste le sue dichiarazioni

Ajax-Lazio, le parole di Baroni in conferenza stampa

Non siamo spaventati ma concentrati nel lavoro e nella crescita. In ogni allenamento li tengo centrati in quello che è il percorso. Se c'è stata un accelerata lo dobbiamo ai calciatori, sono loro i principali artefici. Io sono sereno perché li vedo lavorare, io sono sicuramente concentrato sulla crescita. Ci fanno piacere i complimenti, li giro alla squadra però poi c'è il lavoro e la dedizione che deve essere costante.

C'è più consapevolezza dopo Napoli?

La consapevolezza è importante, ogni gara ce la dà. Siamo a giocare contro una squadra che ha fatto la storia del calcio, lo ha creato anche con competenza, c’è stata una scuola. Sono partite che noi vogliamo, che poi ci danno quella crescita sia individuale che collettivo. Sappiamo che è una partita difficilissima, ma la bellezza sta proprio in questo.

Il commento di Baroni sull'assenza dei tifosi

Ci sono due modi di dissentire. È chiaro che ci mancherà la loro voce, ma poi c’è anche quel sentire che noi abbiamo dentro di noi. E lì noi li sentiamo e ci saranno, sarà ancora di più una molla emotiva per fare bene.

Che tipo di partita sarà?

Sarà una partita difficile perché incontriamo una squadra che ha una cultura di gioco, sappiamo che in campo hanno individualità ma anche un ottimo collettivo. Sarà una partita aperta perché le due squadre giocano. Ci sarà spettacolo

La forza dell'Ajax

Noi abbiamo studiato, è una squadra che gioca e che ha idee di calcio. Sviluppano calcio, sono due squadre simili, loro giocano col 4-3-3, noi abbiamo il trequartista ma hanno giocatori di qualità. E' una partita bellissima e sarà difficile.

Il lavoro di Farioli

Allena una squadra importante, noi dobbiamo pensare alla nostra partita, questa Lazio è in grado di mettere in difficoltà l'Ajax, con la nostra identità di mobilità e di dedizione, con la gioia per la bellezza di questo match.

