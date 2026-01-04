Le pagelle di Lazio-Napoli, diluvio sui biancocelesti e nessun superstite

E' il match della domenica all'ora di pranzo quello tra Lazio e Napoli. Lo stadio Olimpico si colora di biancoceleste con lo spettacolo della coreografia in curva Nord. E' l'unica nota positiva in casa Lazio quest'oggi. La sfida è decisamente non equilibrata con il Napoli che domina per l'intero match con gli uomini di Sarri troppo fuori partita. Nel primo tempo segnano Spinazzola e Rrahmani. Nel secondo tempo Lazio decisamente più grintosa ma non concretizza nulla. Troppo nervosismo nel finale che costa due espulsioni: Noslin prima per doppia ammonizione e poi Marusic per una rissa con Mazzocchi. Risultato finale 0-2.

