Van Dijk: "Nesta è il miglior difensore italiano, quando lo vedevo giocare..."

Il centrale del Liverpool, Virgil Van Dijk, pilastro dei Reds di Jurgen Klopp e considerato uno dei migliori difensori in circolazione, sta disputando il suo Europeo con l'Olanda. Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di gianlucadimarzio.com, ha parlato dell'arte del difendere e ha svelato uno dei suoi idoli in quel ruolo. A tal proposito il centrale non ha avuto dubbi e ha detto di aver sempre ammirato il Capitano della Lazio, Alessandro Nesta, per la sua eleganza in campo definendolo il più grande difensore italiano di sempre.

Le parole di Van Dijk su Nesta:

“Amavo Nesta. Quando parli di Nesta, parli di eleganza, faceva sembrare tutto così facile. Vedere giocare Alessandro era come assistere ad una partita di Roger Federer nel tennis. Giocatori come Nesta hanno indicato la strada da seguire a noi difensori. Ognuno ha la sua opinione, ma per me Nesta è stato il più grande difensore italiano“. Fraioli

L'Olanda di Van Dijk ad EURO2024

Non è partita nel migliore dei modo l'avventura degli olandesi ad EURO2024 che con la sconfitta di ieri contro l'Austria si qualificheranno alla fase ad eliminazione come una delle migliori terze affrontando una delle prime di un altro girone complicando così il loro cammino.