Castellanos torna protagonista: gol e rinascita per l'attacco biancoceleste

La rete che spezza il digiuno

Dopo 33 giorni di attesa, Castellanos torna al gol e lo fa in grande stile. Il suo colpo di testa, al 34' minuto, chiude i conti sul 3-0 e pone fine a due lunghe assenze: la sua prima rete del 2025 e il ritorno all'assist di Tavares. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, l'argentino aveva già sfiorato il gol pochi minuti prima, ma il suo tentativo era stato salvato sulla linea da Mendez. L'esultanza con la sua iconica "Taty Mask" ha mostrato tutta la sua liberazione, un momento che potrebbe rappresentare un nuovo inizio per lui e per l'attacco biancoceleste.

Fraioli

La coppia Castellanos-Dia per spingere la Lazio

Con il ritorno al gol di Castellanos, la Lazio ritrova un'arma in più in vista delle prossime partite. Tempo due giorni e i biancocelesti torneranno in campo all’Olimpico, questa volta contro la Fiorentina in campionato. Castellanos e Dia saranno ancora una volta la coppia d’attacco: insieme hanno disputato 11 partite, vincendone 9, con una media gol impressionante di 2,54 a gara. Per continuare a volare, la Lazio avrà bisogno del miglior rendimento di entrambi i suoi bomber.