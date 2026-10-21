Lazio-Parma, la conferenza stampa di Gattuso: ecco quando
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso noto che mister Gattuso interverrà in conferenza stampa per presentare il match tra Lazio e Parma
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso noto che venerdì 23 ottobre alle 14.30 Gennaro Gattuso interverrà in conferenza stampa per presentare il match tra Lazio e Parma in programma sabato 24 ottobre 20:45.
Il comunicato
Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso, in vista del match Lazio-Parma, interverrà in conferenza stampa venerdì 23 ottobre alle ore 14:30, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio.
Dove seguirla
L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull'App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, e Sportitalia.