PAGELLE | Lazio-Monza: Taty da 9 e da 10, per lui non fa differenza. Infinito Pedro

Le pagelle di Lazio - Monza



PROVEDEL 6 Pomeriggio di relax per il portiere biancoceleste che non riesce a terminare con la porta imbattuta per il rigore di Sensi.

MARUSIC 6,5 Terza rete in campionato, la più facile di tutte per sbloccare la sfida. Si muove bene sia a destra che poi a sinistra.

GILA 6 Gli avversari non pungono, gestisce senza problemi Ganvoula e si propone in avanti con la solita intraprendenza.

ROMAGNOLI 6 Guida la difesa senza affanni contro un attacco davvero molto sterile. Sempre in anticipo per uscire palla al piede.

NUNO TAVARES 7 Manda in analisi la fascia destra del Monza che non lo prende mai. Solo l'imprecisione dei compagni non gli permettono di mettere a referto l'ennesimo assist.

Dal 64' LAZZARI 5,5 Ritorno in campo sfortunato con il tocco di mano che regala al Monza un calcio di rigore.

GUENDOUZI 6,5 I tentativi velleitari degli ospiti si infrangono sul muro francese che per una volta può gestire le energie.

ROVELLA 6,5 Attento negli interventi per evitare il giallo e preciso in fase di impostazione. Vederlo a questi livelli non fa più notizia.

ISAKSEN 6,5 Il vantaggio nasce da una sua iniziativa sulla destra, è molto attivo nel primo tempo per poi spegnersi.

Dal 64' DELE-BASHIRU 6,5 Si presenta divorandosi una occasione davanti Pizzignacco, si fa perdonare nel finale trovando la rete del 5-1.

DIA 6 Sfrutta gli spazi centrali fino al limite dell'area per poi infrangersi sui difensori ospiti, un colpo al piede lo obbliga al cambio.

Dal 35' PEDRO 7,5 Ci mette minuti a carburare entrando a freddo, il problema per il Monza è che appena entra in partita trova la porta due volte.

ZACCAGNI 7 Ritrova il partner in crime Tavares e la fascia sinstra si infiamma. Sfiora il vantaggio di testa, pesca Castellanos per il 3-0.

Dal 76' TCHAOUNA 6,5 Entra in posizione centrale, scelta azzeccata di Baroni visto che partecipa all'azione del 4-0.

CASTELLANOS 7,5 Un pò centravanti, un pò rifinitore ma tutto è fatto alla grande. L'argentino si sblocca all'Olimpico dove non timbrava da settembre.

Dal 76' NOSLIN 6,5 Cerca in tutti i modi di mettersi in mostra e ci riesce con l'azione che porta al 4-0.

La pagella di Baroni

ALL. BARONI 7,5 Aveva avvertito la squadra di non sottovalutare l'impegno ma la Lazio quest'anno difficilmente sbaglia. Una prova convincente che fa tornare i biancocelesti al quarto posto.