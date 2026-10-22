Ranking UEFA, ecco perchè la Lazio deve tifare le italiane in Champions

Quattro vittorie in quattro partite riportano l’Italia al quinto posto del ranking UEFA stagionale. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Dopo i successi di Napoli, Roma, Como e Inter, la Serie A è a quota 6,357 punti. La Spagna, seconda a 6,750, dista 0,393 punti: è quella la posizione da raggiungere per ottenere un posto aggiuntivo nella Champions League 2027/28.

Quattro successi dopo il turno senza vittorie

Il risultato delle squadre italiane arriva dopo le quattro sconfitte in altrettante gare del secondo turno di Champions League. Nel turno successivo il bilancio si è ribaltato: Napoli, Roma, Como e Inter hanno vinto tutte.

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Un poker di successi che, secondo SportMediaset, mancava dal 2018, otto anni prima. Le vittorie incidono sulla posizione dei club della Serie A nella League Phase, ma il loro effetto non si limita alla classifica della competizione: contribuiscono anche al coefficiente stagionale dell’Italia.

La classifica: Spagna seconda, Italia quinta

L’Inghilterra guida il ranking con 7,388 punti. Alle sue spalle c’è la Spagna a 6,750, seguita dalla Germania a 6,714 e dalla Turchia a 6,500. L’Italia occupa il quinto posto con 6,357 punti.

Il distacco dalla Spagna si è ridotto a 0,393 punti, ma la quinta posizione non è ancora sufficiente per ottenere il posto extra. Dietro l’Inghilterra, la graduatoria è ravvicinata: dalla seconda alla quinta ci sono meno di quattro decimi di punto. La corsa resta dunque aperta, mentre il percorso stagionale è ancora lungo.

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