Arijon Ibrahimovic in partenza verso Roma: la Lazio lo aspetta

Arijon Ibrahinovic in partenza: direzione Roma

La Lazio aspetta il suo primo acquisto che questa sera arriverà a Roma. L’accordo è per un prestito con opzione di riscatto, il Bayern Monaco però, avrà la possibilità di riprenderlo in futuro. Arijon Ibrahimovic farà ritorno in Serie A dopo l’esperienza, sempre in prestito, al Frosinone.

Ibrahimovic - Fraioli

Proprio in questo momento, il calciatore classe 2005 sta partendo, il suo arrivo nella Capitale è previsto per questa sera. Baroni avrà il suo primo rinforzo di questo calciomercato invernale.

Le foto della partenza di Ibrahimovic