FORMELLO | Rientrano i primi Nazionali, mentre ancora non si vede Dia

È iniziata la settimana che porta alla sfida contro il Bologna valida per la 13° giornata di Serie A ENILIVE, in programma allo Stadio Olimpico di Roma domenica 24 novembre alle 20:45. Questa sera si concluderanno gli impegni delle Nazionali che da questo week-end lasceranno poi spazio ai club con la ripresa di tutti i campionati e dalla prossima settimana anche delle competizioni UEFA.

Dopo una prima settimana con un effettivo scarno di molti giocatori, quest'oggi mister Marco Baroni è tornato a condurre un allenamento, dopo i tre giorni di pausa concessi, con qualche volto noto tornato dalle rispettive selezioni.

Il report dell'allenamento dei biancocelesti da Formello

Assenti e presenti

Questa pausa per le nazionali ha creato più di qualche brivido alla schiena ai tifosi della Lazio non ultimo quello relativo alle condizioni di Nuno Tavares che ha riportato un infortunio durante il ritiro portoghese, ancora da capirne l'entità. Oltre al terzino portoghese ancora assenti alcuni dei giocatori partiti con le Nazionali come Rpvella, Guendouzi, Dele-Bashiru, Castellanos, Isaksen, Tchaouna e Hysaj; mentre l'atteso Dia non è sceso in campo nell'allenamento di oggi da capire dunque ancora le sue condizioni dopo la “sospetta” malaria. Sempre fermo ai box Castrovilli dopo l'intervento al ginocchio. I primi a rientrare dagli impegni con le rispettive nazionali sono stati Mandas e Marusic, in gruppo anche Patric e Romagnoli che erano stati gestiti nei precedenti allenamenti.

L'allenamento

Viste le numerose assenze il lavoro a Formello è stato prettamente di natura tecnica con una partitella finale. Prestissimo dunque ancora per capire quali saranno le scelte in vista del Bologna. Da capire soprattutto le condizioni di alcuni calciatori con Baroni che in questi giorni cercherà di tirare le somme per poi sciogliere le riserve nel corso della rifinitura alla vigilia.