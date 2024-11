Lazio-Porto, Pedro a LSC: "E' stato difficile vincere. Questo è il mio lavoro"

La Lazio continua a vincere in Europa e Pedro continua a fare la differenza: il suo gol nel finale ha regalato tre punti fondamentali ai biancocelesti. Per l'esterno spagnolo si tratta del terzo gol in Europa League. Al termine del match ha parlato ai microfoni di LSC, queste le sue dichiarazioni.

Un'altra notte speciale per squadra, per i tifosi, è stata una bella prestazione. L'avversario era difficile, una squadra fisica, che gioca bene con la palla. Per noi è stato difficile vincere, ma con questo carattere e mentalità abbiamo trovato la vittoria. Abbiamo cercato sempre la vittoria, il Porto è una delle squadre che può vincere l'Europa. Sapevamo che loro venivano a fare una bella partita ma abbiamo preso gol, abbiamo continuato a creare occasioni, e combattuto. Il gol è un regalo e la vittoria è pesantissima per noi. L'unico segreto è lavorare, stare bene in squadra, stare con la testa giusta per competere fino alla fine. Questo è il mio lavoro, penso di stare al massimo, l'importante è stare in una dinamica positiva per me e per la squadra.