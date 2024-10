L'omaggio social dal profilo ufficiale dell'Europa League a Pedro

La stagione 2024/25 si prospetta al momento un'annata straordinaria per Pedro. L'ex campione del mondo è una vera e propria leggenda del calcio mondiale attuale, ancora in attività a 37 anni sembra non sentire il peso dell'età che avanza, dimostrando a pieno la sua grande esperienza. La presenza di Maurizio Sarri alla Lazio lo ha fortemente motivato a vestire la maglia biancoceleste, con il tecnico toscano aveva già lavorato al Chelsea, infatti nel 2021 si è trasferito nella squadra laziale dalla Roma. L'ex Chelsea si è da subito affezionato alla Lazio e ai suoi tifosi, confessando più volte di voler chiudere la carriera proprio nella Capitale romana. In occasione delle ultime prestazioni di Pedro tra tutte le competizioni, il profilo ufficiale dell'Europa League ha dedicato all'ex Barcellona un post sul proprio profilo X.

L'inizio di stagione di Pedro

Nelle ultime cinque partite della Lazio tra campionato e Europa League, Pedro ha siglato ben 4 goal contro Nizza e Twente nella competizione europea e contro l'Empoli e il Genoa in Serie A. In otto presenze totali con la maglia biancoceleste nella stagione 2024/25 l'attaccante laziale sta sorprendendo tutti per la sua grande continuità e perseveranza, che ne hanno fatto ad oggi uno dei pilastri della squadra di Marco Baroni.

Il post dal profilo ufficiale dell'Europa League