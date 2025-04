L'effetto Vieira: il Genoa vola con il tecnico francese

Da quando Patrick Vieira ha preso in mano la panchina del Genoa (a partire dalla 13ª giornata), la squadra ha mostrato un netto miglioramento. In 20 gare sotto la sua guida, i rossoblù hanno raccolto ben 29 punti grazie a 7 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. Con questi risultati, il Genoa sarebbe attualmente nono in classifica, una posizione che dimostra l'efficacia della gestione del tecnico francese.

Una media punti da record

Un altro dato significativo riguarda la media punti. Con 1.45 punti a partita, Vieira ha la media punti più alta di qualsiasi altro allenatore del Genoa nella storia della Serie A dal 1994/95, periodo in cui è stato introdotto il sistema dei tre punti a vittoria. Questo dato sottolinea l'impatto positivo dell'ex campione del mondo sulla squadra.

La nuova mentalità del Genoa

Con Vieira al timone, il Genoa ha saputo trovare un nuovo equilibrio tra attacco e difesa, con un gioco più strutturato e una mentalità vincente che sta portando risultati concreti. I rossoblù, pur non essendo tra le formazioni più forti sulla carta, stanno dimostrando una solidità e una coesione che le permettono di ottenere risultati importanti, soprattutto nelle sfide più difficili.

Un futuro promettente

Il buon momento del Genoa sotto la guida di Vieira non sembra essere un caso isolato. Se il tecnico francese dovesse continuare su questa strada, non è difficile immaginare una stagione che possa vedere i rossoblù lottare per posizioni più alte in classifica, con la speranza di tornare a competere per traguardi ambiziosi.