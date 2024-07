"Se i tifosi vogliono Greenwood, mettano i soldi": la risposta dei sostenitori è iconica

Ieri il presidente Lotito, intercettato dall'ANSA, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso alla tifoseria.

Le dichiarazioni di Lotito

E' noto ormai l'interessamento della Lazio per Mason Greenwood, calciatore inglese dalla vita privata turbolenta ma di grande talento e che quindi ha un costo del cartellino piuttosto alto. Il calciatore ormai sembra aver accettato l'offerta del Marsiglia, arrivato ad offrire più 31 milioni al Manchester United, mentre l'offerta della Lazio si è fermata a 25 più il 50% della futura rivendita. Lotito, in merito, ieri ha detto: “Se i tifosi vogliono Greenwood, mettano loro i soldi” e i sostenitori oggi hanno risposto in chiave ironica.

La risposta ironica dei tifosi a Lotito

Di tutta risposta i tifosi presenti in ritiro ad Auronzo di Cadore hanno accolto la provocazione del presidente e hanno deciso di rispondere a modo loro. Questa mattina durante l'allenamento è apparsa una scatola fuori dal campo con su scritto: “Raccolta fondi per futuri acquisti”. Di seguito la foto: