Folorunsho sulla Lazio: "Non posso nascondere la mia fede"

Il miracolo di De Gea e il palo di Pedro nel finale. Dopo il fischio finale della partita contro la Fiorentina, Michael Folorunsho è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il match. Di seguito le sue dichiarazioni

“Non vedevamo davvero l’ora di tornare alla vittoria. Era fondamentale per noi vincere, e sono davvero soddisfatto di come abbiamo affrontato la partita. David è stato assolutamente determinante, con quella parata incredibile che ci ha permesso di restare in gioco e di continuare a lottare."

"Per quanto riguarda la Lazio, chi mi conosce sa benissimo quanto per me sia speciale giocare contro di loro e, ancora di più, farlo in questo stadio. Sono cresciuto sugli spalti, seduto su quei seggiolini, e quel legame con questo ambiente è qualcosa che non si dimentica. Da professionista, ovviamente, sono contento del risultato e mi concentro sul lavoro, ma non posso nascondere la mia fede calcistica. Vedere questi colori, per me, è sempre un’emozione.”