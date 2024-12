Parma-Lazio, L'ex Cancellieri pronto a mettersi in mostra

Matteo Cancellieri è sicuramente uno dei giovani più interessanti nel panorama del calcio italiano, quest'ultimo spesso al centro dei riflettori per non sfornare più i talenti italiani che vedevamo in passato. Parma-Lazio sarà di certo la giusta occasione per il calciatore per mettersi in mostra e magari far ritorno in una rosa che al momento sembra rappresentare un'oasi felice per qualsiasi giocatore di calcio, sopratutto se giovane talento vista la valorizzazione che riesce a creare l'allenatore Baroni.

L'esperienza biancoceleste di Cancellieri

Il calciatore romano è arrivato alla corte di Sarri nel 2022, acquistato dalla Lazio per una cifra importante e complessiva di 8 milioni e mezzo di euro. Nell'annata laziale ha dimostrato ben poco, più i bassi che gli alti nonostante l'allenatore Sarri gli dava spesso fiducia sopratutto a partita in corso. Un anno calcistico quindi assolutamente non positivo che lo ha tagliato di conseguenza fuori dal progetto nonostante il cambio di allenatore. Poi le due esperienze altrove con la solita formula: prestito con diritto di riscatto. Il primo prestito fu quello dello scorso in Toscana, ad Empoli, per lui esperienza positiva, il calciatore è cresciuto visibilmente unendo buone prestazioni a colpi di talento puro. Il secondo prestito è quello attuale al Parma ed anche qui si nota un aumento della sua crescita. La formula con cui il giocatore può lasciare la capitale è sempre la stessa, prestito oneroso ad un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. L'Empoli lo scorso anno, probabilmente per questione di disponibilità economica, non riscattò il giocatore nonostante la bella annata; quest'anno sarà il Parma a dire la sua a riguardo.

La situazione attuale della Lazio su Cancellieri

La Lazio probabilmente inizia ad avere qualche dubbio sul perdere un giocatore simile. Le carte in tavola stanno cambiando come la qualità di Cancellieri. Aumentano le giocate che il giovane italiano tira fuori dal cilindro e ogni volta che accade c'è da strofinarsi gli occhi. Forse qualcuno dalle parti di Formello inizia ad augurarsi che il Parma non usufruisca del diritto di riscatto fissato. Per quanto riguarda le intenzioni del giocatore sicuramente c'è un dente avvelenato nel voler dimostrare quanto la società biancoceleste abbia sbagliato a non credere ed investire su di lui.