Mattioli: "Lazio? Per la Juve l'avversario peggiore. Mi sarebbe piaciuto Tudor"

A commentare i casi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Mario Mattioli.

Caso Acerbi, è ancora polemica dopo la decisione:

"Credo che Acerbi abbia in squadra 11 compagni di colore e non credo abbia avuto istinti razzisti. Poi nessuno ha sentito l'offesa, dall'arbitro ai compagni, in più non c'è prova televisiva o audio. La sentenza è giusta. Pensate se fossero state comminate le 10 giornate di squalifica per questo. Perché qualsiasi altro poteva seguire questo esempio e far squalificare un calciatore. E' stato assolto Acerbi per mancanza di prove. Il Napoli vuole appoggiare Juan Jesus a livello penale o civile? No, perchè serve la licenza della Federazione. Ora direi di finirla qui".

Inter, Zhang vuole prorogare il prestito con Oaktree. E Marotta nel 2027 pronto a mollare:

"Marotta ha fatto quello che doveva fare all'Inter, di più non può fare. Per quanto riguarda la situazione societaria, se questa fosse capitata alla Juve sarebbe successo il finimondo. E non è una battuta".

Lazio-Juve, big match importante. Per chi vale di più?

"Le assenze di Vlahovic e Milik sono importanti, perché non ha questa rosa così vasta. Chiesa? Spero ridiventi Chiesa, per ora non lo è. La Juve si porta dietro la crisi degli ultimi due mesi. E poi deve risolvere il rebus centrocampo. Contro l'Empoli rischiava di andare avanti in campionato, ma con quella partita la Juve ha spostato il baricentro, ha creato di più ma anche preso più gol. E' un centrocampo non all'altezza della Juve, vedremo come lo metterà, se a protezione della difesa o a supporto dell'attacco. Per la Juve non sarà un compito facile. Anzi, visto il momento è l'avversaria più difficile che poteva affrontare".

Avrebbe puntato su Tudor invece che sul ritorno di Allegri?

"Sì, lo avrei scelto. Avrebbe fatto bene anche alla Juve. Ha idee calcistiche, coraggio e un grosso ascendente sui giocatori. Allegri ha anche troppe critiche, perché sta portando avanti una squadra che non è così forte come si dice".