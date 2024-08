Baroni vs Venezia: Atto IV - I precedenti contro i lagunari

Domenica 18 agosto alle 20.45 inizierà il campionato e la stagione 2024/25 della S.S. Lazio contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Sarà il primo vero e probante test per la nascente Lazio di mister Baroni che dopo un mese di preparazione mostrerà il livello raggiunto in queste settimane. Ma quali sono i precedenti da allenatore di Baroni con il Venezia?

I precedenti da allenatore

Finora sono solo tre gli scontri avvenuti in veste di coach tra Marco Baroni ed i lagunari del Venezia e mai in Serie A. Il primo match risale al 28 settembre 2005 in Lega Pro dove Baroni, che allenava il Südtirol sconfisse la compagine lagunare 3-1. Nel girone di ritorno della stessa stagione, tuttavia, il Südtirol di Marco Baroni cadde sotto i colpi del Venezia forte della spinta delle mura amiche. L'ultimo, fin qui, scontro tra le due parti risale alla stagione 20/21 in Serie B dove Mister Baroni con la sua Reggina sconfisse i lagunari due a zero nella 31° giornata. Lazio - Venezia sarà dunque la quarta sfida per Baroni e servirà partire immediatamente col piede giusto.

Depositphotos

I precedenti da giocatore

Nella sua carriera da calciatore Baroni ha fronteggiato i lagunari per ulteriori sei volte con le maglie di Bologna, Roma ed Hellas Verona. Il conteggio è completamente in equilibrio con due vittorie, due pareggi e due sconfitte non riuscendo mai a trovare la via del gol, ma essendo un difensore è comprensibile, seppur abbia dimostrato di avere il vizio del gol nel corso della sua carriera con gli scarpini ai piedi.