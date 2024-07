Calciomercato Lazio, Di Marzio rivela: "Un altro club in pole per Djukanovic: la situazione"

Dopo Noslin e Tchaouna, la Lazio è al lavoro per chiudere un altro colpo in attacco. Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di Laurientè del Sassuolo, ma attualmente Fabiani è al lavoro per piazzare gli esuberi che bloccano il mercato in entrata degli over 22: di conseguenza la trattativa per il giocatore neroverde è in stand-by.

Sorpassata la Lazio per Djukanovic

Il ds però, per arginare questo problema, potrebbe puntare su un giovane prospetto. Nelle ultime ore si era parlato di Djukanovic, ala sinistra classe 2004 in forza all'Hammarby, ma sul ventenne sarebbe piombata un'altra squadra: come rivelato da Gianluca Di Marzio, la Stella Rossa avrebbe presentato un'offerta ufficiale al club svedese squadra svedese di 3,5 milioni di euro. Per lasciare partire il giocatore, su cui c'è anche la Lazio, la richiesta è di 5 milioni di euro.

I numeri di Viktor Djukanovic in stagione

Al momento Djukanovic sta disputando la stagione 2024 dell'Allsvenskan, prima lega svedese che inizia ad aprile e termina a novembre. Per ora ha collezionato 2 gol e 1 assist dopo 12 partite, ma il ragazzo è in rottura con il club e a breve potrebbe decidere di cambiare aria: il ventenne risulta essere il secondo giocatore più prezioso del campionato svedese con un valore di mercato, secondo quanto riportato da transfermarkt, valutato sui 7 milioni. È invece il montenegrino più “prezioso” in circolazione.

Il tweet di Gianluca Di Marzio: