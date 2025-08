Stefano Fiore: "Il ritorno di Sarri potrebbe essere una garanzia"

L'ex centrocampista biancoceleste, Stefano Fiore, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale e ha riportato alcune dichiarazioni riguardo diversi argomenti riguardanti la Lazio. I punti cruciali toccati da Fiore, infatti, sono: la situazione del mercato, il centrocampo, la prima giornata di campionato…

Ecco le sue parole.

Come vedi la Lazio oggi?

E' chiaro che il non mercato è una cosa negativa: al di là della stagione dello scorso anno con un finale che ha rovinato le cose positive fatte nella prima parte, la Lazio aveva bisogno di un modo per colmare alcune situazioni che sono parse evidenti nella seconda parte… Nonostante tutto, però, c'è il ritorno di Sarri che potrebbe essere una garanzia: conosce i giocatori e ritrova una squadra quasi identica rispetto a quella che aveva lasciato e tutto ciò potrebbe migliorare la situazione.

Sarri deve fare con quello che ha: nel 4-3-3 serve una mezzala a sinistra e il tecnico sta lavorando su Dele-Bashiru… cosa ne pensi?

Sarri riuscirà sicuramente a farlo lavorare bene. Dele-Bashiru si è visto molto poco e per farti un'idea su un giocatore devi vederlo giocare a lungo. Da quel poco che abbiamo visto, credo che le migliori cose sono state fatte da incursore… ma per giocare nel centrocampo di Sarri devi anche saper palleggiare, ma credo che il giocatore potrebbe sfruttare altre sue qualità come il tiro da fuori.

Centrocampo: Cataldi e Rovella possono coesistere?

L'importante è che la mezzala la faccia Rovella e non Cataldi, in quanto è più abituato a giocare nella metà campo avversaria. In realtà, però, nessuno dei due mi fa impazzire come mezzala: sono giocatori molto importanti, coprono bene il campo ma nessuno dei due - nonostante la loro crescita negli ultimi anni - riesce a rientrare propriamente nella caratteristica della vera mezzala.

Penso che anche Sarri la veda così, ma forse ci stupirà.

Belahyane? Credo sia ancora un po' indietro, ancora non è stato capace di ritagliarsi un vero e proprio spazio. A Verona mi è piaciuto molto: mi sarei aspettato una crescita e con Sarri credo che potrebbe arrivare perché è un tecnico capace di migliorare i propri giocatori.