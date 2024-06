Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Non c'è la chiusura per Dele-Bashiru. Per l'attacco piace..."

La Lazio si sta muovendo per tempo per regalare al nuovo tecnico Baroni una rosa all'altezza e soprattutto per quanto possibile completa prima del ritiro estivo ad Auronzo di Cadore. Il primo colpo, salvo sorprese, dovrebbe essere Tchaouna, con cui si è trovato un accordo diverse settimane fa e deve essere solo ufficializzato. Un altro colpo che sembrava chiuso era quello di Dele-Bashiru dell'Hatayspor, ma la trattativa ha subito una frenata.

Manca l'accordo per Dele-Bashiru

Come riporta Di Marzio, l'accordo con il calciatore non è ancora stato trovato. Il classe 2001 infatti chiede un ingaggio annuale più alto di quello che la Lazio è pronta ad offrirgli. Un intoppo che però ancora non influisce sulla fumata bianca.

Il nuovo nome per l'attacco della Lazio

L'esperto di calciomercato svela un nuovo nome finito nei radar biancocelesti per quanto riguarda il reparto offensivo. Si tratta di Viktor Djukanovic, classe 2004 e tesserato dell'Hammarby. Il montenegrino in questa stagione ha collezionato 3 gol e 1 assist in 16 partite tra Allsvenskan, Svenska Cupen e qualificazioni alla Conference League. club svedese chiede 7 milioni.