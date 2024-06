Zaccagni commenta la sconfitta contro la Spagna: "Archiviamo il risultato e pensiamo alla Croazia"

Serata da dimenticare quella di ieri per gli Azzurri, umiliati in ogni zona del campo dalla Spagna e sconfitti per 1-0 con un autogol di Calafiori. Gli iberici si sono dimostrati più lucidi, atleticamente superiori e globalmente più forti, girando la palla con altissima qualità e facendo correre a vuoto per quasi 90 minuti l'Italia. Gli Azzurri, rintanati nella propria area per gran parte della partita, non sono mai riusciti a rendersi pericolosi nelle rare occasioni di ripartenza.

Italia-Spagna: Zaccagni fa il suo esordio all'Europeo ma non basta

Dopo aver giocato per più di un'ora con Pellegrini ala sinistra, ruolo che non gli compete (e si è visto), Spalletti sceglie finalmente Zaccagni al 64', che fa così il suo esordio all'Europeo dopo 90 minuti in panchina contro l'Albania. L'esterno biancoceleste riesce a saltare l'uomo un paio di volte, cosa che il suo compagno di squadra non era mai riuscito a fare nella sua posizione, e fa ammonire prima Le Normand e poi Carvajal. L'arciere, nonostante la sconfitta, è stato uno dei pochi ad andare vicino alla sufficienza e chissà che il CT Spalletti gli rinnovi la fiducia per la partita decisiva contro la Croazia: lunedì, basterà un pareggio per qualificarsi agli ottavi.

Intervenuto al termine del match ai microfoni di Rai Sport, Zaccagni ha commentato la brutta sconfitta con la Spagna. Di seguito le sue parole:

"Ci abbiamo provato ma ora pensiamo alla prossima"