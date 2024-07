Stadio Flaminio | Lotito è in Campidoglio, parlerà al termine dell'incontro

Giornata a dir poco movimentata in casa Lazio: iniziata questa mattina con il raduno dei calciatori a Formello per le visite mediche e la conferenza stampa di presentazione di Baroni, è proseguita poi con le scintille del presidente in sala stampa e con le voci insistenti di un vicino trasferimento di Immobile al Besiktas confermate nel primo pomeriggio. Questa sera inoltre era in programma l'incontro tra il Comune di Roma e Lotito per parlare dello Stadio Flaminio.

Gli aggiornamenti dal Campidoglio

Aggiornamento ore 18.20: Lotito è entrato ora in Campidoglio, parlerà al termine dell'incontro

Aggiornamento ore 18.00: Previsto incontro tra il Comune di Roma e Lotito

Lo Stadio Flaminio e la Lazio

Qualche settimana fa la Lazio aveva inviato una PEC con una manifestazione d'intenti al Comune di Roma chiedendo al Sindaco Gualtieri e ai due assessori maggiormente interessati, Onorato e Veloccia (Sport e Urbanistica), un incontro per parlare della fattibilità del progetto sullo Stadio Flaminio. Ricordiamo che anche la Roma Nuoto è interessata al Flaminio e ha già presentato un progetto, sulla carta si torva in una posizione avvantaggiata rispetto alla società biancoceleste, chiaro è che con dei passi importanti da parte di Lotito si può superare la concorrenza. Molto dipenderà dall'esito dell'incontro che si svolgerà questa sera tra le parti in causa, all'uscita dal Campidoglio Claudio Lotito parlerà ai giornalisti presenti e si capiranno meglio le prossime mosse ed un eventuale iter da seguire in caso di esito positivo come tutti si augurano.