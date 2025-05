🏆 L’Inter è in finale: cosa cambia per il calcio italiano

L’approdo dell’Inter alla finale di Champions League di Monaco, dopo la spettacolare vittoria in semifinale contro il Barcellona, ha infiammato i tifosi nerazzurri e riportato entusiasmo nel calcio italiano. Tuttavia, nonostante l’impresa, la qualificazione delle squadre italiane Champions alla prossima edizione non cambierà: saranno quattro anche nella stagione 2025-2026. Un’ultima remota possibilità si era aperta, ma è sfumata dopo il successo in Serie A contro il Verona.

Quante squadre italiane in Champions se l’Inter vince?

La sfida epica tra Inter e Barcellona ha scritto una pagina leggendaria. Dopo oltre 200 minuti tra andata e ritorno, i nerazzurri hanno eliminato i catalani di Yamal, conquistando l’accesso alla finale del 31 maggio a Monaco. L’Italia, rappresentata solo dall’Inter, si gode un nuovo traguardo europeo, ma il ranking UEFA non consente l’aggiunta di un quinto club.

Perché l’Italia resta con 4 posti in Champions League

Il calcio italiano ha mostrato segnali forti di ripresa, ma la distanza da Inghilterra e Spagna è rimasta incolmabile. Non ci saranno "punti extra": l’eliminazione di Roma e Lazio dall’Europa League ha di fatto spento ogni speranza. La prossima Champions vedrà ancora 4 squadre italiane Champions.

L’unico scenario possibile per una quinta squadra prevedeva l’Inter vincente a Monaco ma fuori dalle prime 4 in campionato. Con i nerazzurri secondi e distanti +11 a tre giornate dalla fine, tutto è già deciso. Resta solo da sognare la coppa e sperare in un altro miracolo: la Fiorentina verso la finale di Conference.