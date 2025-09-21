Fiorentina-Como 1-2, Addai fa esultare i suoi al 93simo

Alle 18:00 il match della domenica di serie A è rappresentato da Fiorentina-Como. Due squadre quotate all'attacco e il risultato finale dice 1-2 per gli ospiti biancoblu. Sconfitta pesante per la squadra di Pioli che a fine partita riceve una pioggia di fischi assordanti. Il Como continua a stupire con bel calcio e risultati importanti.

Il primo tempo del match

Passano appena 6 minuti e per la Fiorentina sembra mettersi subito bene il match. Ci pensa Mandragora a sbloccare il risultato con un bel tiro da fuori. La viola sembra in possesso del match e continua a spingere rendendosi pericolosa. Solo negli ultimi 10 minuti si vede il Como di Fabregas con qualche affondo che arriva dalle fasce. La Fiorentina chiude in vantaggio la prima frazione di gara.

Il secondo tempo

Cambia la musica nella ripresa. Il Como prende campo fin da subito aumentando la supremazia con il passare dei minuti. La Fiorentina risponde chiudendosi e cercando ripartenze rapide. Al minuto 65 Kempf rimette tutto in equilibro con uno stacco di testa imponente, è 1-1. La Fiorentina sembra accusare il colpo e anche la stanchezza. Gli uomini di Fabregas continuano a spingere fino a trovare la giocata vincente al 93simo con il giovane Addai, tre punti d'oro per il Como.