Lazio-Bodo Glimt: la rimonta è possibile, ecco il perché

Questa sera il ritorno dei quarti di finale di Europa League vede lo scontro Lazio-Bodo Glimt. L'andata ha visto la vittoria dei padroni di casa per 2-0 e, come riporta la Gazzetta dello Sport, la Lazio deve affrontare una rimonta che, per i numeri, è quasi impossibile… ma tutto può ancora succedere.

Lazio - Fraioli

Il Bodo in trasferta non gioca allo stesso modo

Nella partita del 10 aprile 2025, nonostante i due gol, la Lazio ha provato con tutte le forze a sostenere i ritmi di un campo così difficile come quello del Bodo-Glimt.

Però, stando a quanto detto dalla Gazzetta dello Sport, i norvegesi in trasferta non sono mai riusciti a dimostrare quanto fanno in casa… e i motivi sono diversi: in casa sono caricati da ottomila tifosi e hanno un campo sintetico che permette al pallone di scivolare con più facilità.

Se in casa il Bodo-Glimt ha una striscia di nove successi e una sola sconfitta, in trasferta la situazione è diversa: ben quattro sconfitte, tre vittorie e un pareggio.

Gli occhi sono puntati sulla semifinale

Infine, la Lazio non partecipa ad una semifinale di Europa League da ben ventidue anni, quando perse contro il Porto.

Ad oggi, però, la squadra capitolina può provare a rimontare il Bodo Glimt e tornare a sognare la semifinale tanto attesa: ad aiutare i biancocelesti ci sarà il tifo dei loro tifosi e la voglia dei calciatori stessi di tornare alla vittoria dopo l'1-0 inflitto all'Atalanta di Gasperini, lo scorso 6 aprile.