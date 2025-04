Lazio, Baroni si affida a Pedro: il capocannoniere biancoceleste in Europa verso un record

Tutto è pronto per stasera: la Lazio scenderà in campo all’Olimpico, davanti ai propri tifosi, per tentare una super rimonta europea, siglando tre goal al Bodo e staccando il pass per la semifinale. Non sarà facile la partita di stasera, Baroni e i suoi ragazzi sanno bene di dover tentare una vera e propria “impresa”, ma niente è impossibile, soprattutto di fronte al grande pubblico dei tifosi laziali che saranno impegnati in una emozionante scenografia sugli spalti già dai minuti prima del fischio di inizio.

La Lazio si affida a Pedro

Ci sarà bisogno della miglior Lazio stasera per tentare una vera e propria “impresa europea“, raggiungendo la semifinale che manca dal 2003, quando la Lazio di Mancini perse contro il Porto di Mourinho. Baroni sceglie di affidarsi ai suoi migliori uomini per stasera e schiererà in campo, con ogni probabilità, anche Pedro, campione europeo e mondiale. Lo spagnolo è scattato in pole per ricoprire il ruolo di trequartista centrale, alle spalle di Castellanos, tornato al 100% fisicamente. D’altronde, come riporta La Gazzetta dello Sport, Pedro è il capocannoniere biancoceleste in Europa League, vantando 4 goal (tutti coincisi con vittorie) in 11 presenze (10 da titolare).

Pedro verso un record personale

Il rendimento di Pedro in Europa League, quest’anno, dimostra quanto lo spagnolo sia importante per lo spogliatoio della Lazio. D’altronde, al giocatore manca soltanto un centro per eguagliare il proprio record realizzativo nella competizione, raggiunto nel 2019, anno in cui vinse il trofeo proprio con il Chelsea di Sarri. Se il classe 1987 arrivasse a quota 5 goal farebbe un salto nella storia, affiancando due leggende del calcio. Infatti, solo due giocatori hanno realizzato 5 goal in una sola stagione nelle grandi competizioni.