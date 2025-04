Stasera il ritorno dei quarti di Europa League: probabili formazioni Lazio-Bodo Glimt

È il giorno di Lazio-Bodo Glimt, una partita importantissima per delineare le sorti della stagione 2024-2025 della Lazio. Baroni e i suoi ragazzi credono fortemente in una rimonta storica e nella possibilità di siglare ben tre reti agli avversari norvegesi dopo il ko della settimana scorsa. Durante gli allenamenti di ieri è stato possibile comprendere alcune delle idee di Baroni per la formazione titolare di stasera: occorrerà la miglior Lazio possibile per raggiungere la semifinale europea. Partendo dalla porta, non dovrebbero esserci troppi dubbi per Mandas, ormai titolarissimo nelle ultime di campionato ed Europa. In difesa dovrebbe ricomporsi la coppia Romagnoli-Gila, affiancato da Lazzari e Marusic, chiamato agli straordinari (Tavares è comunque rientrato in allenamento). A centrocampo tornerà Rovella dopo la squalifica, accompagnato da Guendouzi. Niente doppia punta in attacco, Baroni ha scelto Pedro per la trequarti con Isaksen e Zaccagni ai lati. Il riferimento avanzato sarà Castellanos con Dia che partirà fuori dall'inizio

