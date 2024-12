Prima cessione in casa Lazio: programmate le visite mediche

Il mese di gennaio si avvicina e le società sportive iniziano a muoversi già sul mercato. La Lazio è vicina alla cessione di Jean-Daniel Akpa-Akpro al Monza, squadra in cui il calciatore ivoriano aveva già militato nella stagione 2023/24. Secondo quanto riporta l'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, il centrocampista classe 1992 ha raggiunto l’accordo per il trasferimento in biancorosso ed prossimo a effettuare le consuete visite mediche.

Quando si terranno le visite mediche

In attesa dell'ufficialità per Salvatore Bocchetti come sostituto di Alessandro Nesta, in giornata il centrocampista ex Lazio sosterrà le visite mediche per poi mettersi a disposizione della squadra. Akpa-Akpro aveva vestito la maglia biancorossa già nella scorsa stagione, collezionando 19 presenze, ma senza fornire alcun goal o assist.

Fraioli

La situazione del Monza

Pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità da parte del Monza tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale riguardante l'esonero di Alessandro Nesta. L'ex difensore biancoceleste è stato sollevato dall'incarico a causa dei deludenti risultati in campionato: i brianzoli sono attualmente ultimi in campionato con soli 10 punti da inizio stagione.