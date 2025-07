Chiara Nasti a difesa di Pedro e della sua famiglia: "Siete un esempio…"

Da ieri si sono accesi i riflettori su un post pubblicato qualche settimana fa da Pedro che ritraeva la sua famiglia festeggiare il compleanno del figlio Marc. Molti commenti a sfondo sessista e omofobo per il vestiario del figlio di Pedrito ritenuto troppo femminile hanno costretto il campione spagnolo a limitare i commenti per tutelarlo. Da sottolineare come però siano stati molti di più i commenti di stima a Pedro e alla sua famiglia con migliaia di auguri di buon compleanno verso il piccolo Marc. A difesa della famiglia Pedro si è schierata anche la moglie del capitano della Lazio: Chiara Nasti.

Chiara Nasti a difesa di Pedro e del figlio Marc

Attraverso due storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, Chiara Nasti si è schierata a difesa di Pedro e della sua famiglia.

Questo il contenuto del suo messaggio:

Siete un esempio :)

Questo fa capire l'amore che nutrite per i vostri figli. E non è scontato quando si tratta di persone così famose e sicuramente non è facile inizialmente ! Sì è genitori quando si comprendono davvero bene le esigenze dei propri figli, senza tappare le loro ali. Vi

ammiro tanto la gente ha solo da imparare !E IMPARATE!! Tutto ciò volte mi mi colpisce perchè persone che mi sono molto vicine più volte mi hanno detto: “meglio malato che gay” ad oggi sappiate che persone che ragionano in questo modo non devono rivolgermi neanche uno "CIAO"

Sei perfetto MARC. E 1 TUOI GENITORI SOLO IL MASSIMO. NON A CASO TUO PAPÀ È UN CAMPIONE NEL CALCIO E NELLA VITA.

Le storie di Chiara Nasti sul proprio profilo Instagram

Chiara Nasti - Instagram