Dal Brasile: il Flamengo ha avanzato un'offerta formale per Castellanos

E' ormai qualche giorno che, dal punto di vista del mercato, non si fa altro che parlare di una possibile cessione di Castellanos al Flamengo.

Tutto era partito da un noto giornalista brasiliano, Venê Casagrande, che fece uscire per primo la notizia. Poco dopo, però, in Italia è arrivata la smentita da parte di Pedullà, spiegando che il Flamengo non aveva avanzato nessuna vera offerta per l'attaccante biancoceleste.

Poco fa, invece, Venê Casagrande sul proprio profilo X ha repostato una notizia di Pilhado (altro giornalista brasiliano) il quale, tramite un video ha informato i media di una presunta offerta formale per Castellanos, fatta dal Flamengo.

Fraioli

Le parole di Venê Casagrande

Su X, Venê Casagrande ha riportato la notizia scrivendo:

Un'importante informazione da @ophilado: il Flamengo ha avanzato un'offerta formale alla Lazio, per Taty Castellanos.

Sotto, le parole di Pilhado:

🚨BOMBA! IL FLAMENGO INVIA UNA PROPOSTA FORMALE ALLA LAZIO PER L'ATTACCANTE ARGENTINO TATY CASTELLANOS! HO AVUTO ACCESSO ALLA LETTERA PROPOSTA DEL FLA!

Il post