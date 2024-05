Serie A, 7 squadre parteciperanno all'iniziativa speciale per celebrare la 'Festa della Mamma'

Domenica 12 maggio si celebra la Festa della Mamma, e in tale occasione, sette squadre di Serie A hanno preparato un tributo speciale per le madri dei loro giocatori. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nomi sulle maglie dei calciatori non mostreranno i loro cognomi, ma quelli delle loro mamme. Questa iniziativa, nata durante la settimana, è stata rapidamente approvata dalla Lega, che ha concesso una deroga speciale. Nonostante ciò, i tempi ristretti hanno impedito ad alcune società di partecipare.

Ecco quali squadre lo faranno

Le squadre che hanno aderito all'iniziativa includono Cagliari, Genoa, Hellas Verona, Lecce, Milan, Torino e Udinese.