FORMELLO - Tudor ritrova Gila, assente Marusic

Quest'oggi si è svolto un nuovo allenamento in vista della gara di domenica contro l'Empoli, con la squadra che si è ritrovata a Formello con una novità: Mario Gila ha preso parte all'intera seduta con il gruppo. Il difensore spagnolo aveva rimediato una lesione di medio grado all'adduttore sinistro durante il match di Coppa Italia con la Juventus il 23 aprile scorso: un recupero lampo il suo, che comunque non gli consentirà di essere titolare già domenica ma al massimo di sedersi in panchina.

Fraioli

L'assente:

Unico assente Marusic, ma non si tratta di nulla di preoccupante: semplice gestione per il montenegrino, che sarà a disposizione per domenica.

I ballottaggi:

In porta, il favorito resta Mandas nonostante il recupero di Provedel: Tudor in conferenza ha rivelato che il portiere friulano sta tornando ed è in netta crescita, ma che per questa gara non è ancora al 100%.

Per la formazione che metterà in campo il tecnico croato, restano dei dubbi in difesa, con il ballottaggio aperto tra Hysaj e Casale per completare il terzetto. In attacco solito dubbio Immobile-Castellanos.

Tutti a disposizione quindi, per un rush finale che vede la Lazio impegnata ancora con Empoli, Inter e Sassuolo.