Un giocatore della Lazio candidato al Player Of The Month di novembre della Serie A

Tra poche ore la Lazio scenderà in campo allo Stadio Olimpico contro il Ludogorets per la partita valida per la quinta giornata della prima fase di questo nuovo format dell'Europa League. La partita sembra tanto abbordabile quanto delicata e ieri Baroni in conferenza stampa ha sottolineato proprio questo punto. Lo stesso Baroni che questa sera dovrà fare a meno di qualche freccia al suo arco per qualche problemino fisico tra cui anche il Capitano Mattia Zaccagni che ha rimediato una botta al quadricipite contro il Bologna.

Zaccagni tra i candidati

Il capitano biancoceleste domenica aveva messo una serie ipoteca sulla aprtita con quel tiro a giro in buca d'angolo che ha colpito Ravagalia, gol quasi fotocopia di quello fatto a Monza due settimane prima. Gol e prestazioni sono valse a Mattia Zaccagni la candidatura per il Player of the Month della Serie A del mese di Novembre, che sarà votabile fino al 1 dicembre.

