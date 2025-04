Dia: "La Lazio? Un grande club. Sento l'amore dei tifosi"

In vista del match di domani pomeriggio per l'andata dei quarti di fiale di Europa League, in cui la Lazio dovrà affrontare al Aspmyra Stadion il Bodø/Glimt alle ore 18:45, Boulaye Dia ha rilasciato un'intervista ai microfoni della UEFA. L'attaccante senegalese si è raccontato nel programma “UEFA Europa e Conference League Negazione”, di seguito le sue parole.

Boulaye Dia ai microfoni della UEFA

Non sono mai stato appassionato di rugby ma sono contento per l’Oyonnax, ha reso famosa la mia città. I miei fratelli giocavano a calcio, per me a sette anni è stato normale iniziare. Da bambino ero molto piccolo, mi dissero che non mi sarei sviluppato. È stata dura, ma i risultati poi sono arrivati. Non ho mai messo da parte il calcio. Lavoravo dalle 12 alle 20 e poi andavo ad allenarmi. Ci vuole forza mentale, passione e perseveranza per passare dalla nona categoria francese alla massima lega.

Continua il numero 19 biancoceleste