Lotito carica la squadra: "Bravi per domenica. Con il Bodo e nel derby voglio vedere..."

Il patron biancoceleste, Claudio Lotito, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini de Il Messaggero in occasione dei prossimi impegni dei biancocelesti in Serie A e in Europa League. Soprattutto sul versante europeo la posta in ballo comincia a farsi alta: non c'è solo il passaggio del turno per approdare in semifinale di Europa League, ma anche l'incasso di altri 4,2 milioni di euro da sommare ai 12 già assicurati dalla società nel corso del cammino europeo.

Claudio Lotito a “Il Messaggero”

Bravi per domenica, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Adesso voglio vedere lo stesso spirito col Bodo e nel derby: date tutto.

Una settimana di fuoco per i biancocelesti

Ai biancocelesti spetta una settimana colma di impegni fondamentali per questo finale di stagione. Dopo aver raccolto tre punti d'oro con il successo in trasferta contro l'Atalanta, la squadra di Baroni è ora chiamata ad altre tre gare importanti: il match d'andata di domani alle ore 18:45 contro il Bodø/Glimt per i quarti di finale di Europa League; il derby di ritorno contro la Roma, in programma domenica 13 aprile alle ore 20:45; il match di ritorno contro i norvegesi all'Olimpico di Roma giovedì 17 aprile alle ore 21:00.