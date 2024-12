Inzaghi: "Domani gara complicata. Lazio da scudetto? Vi dico che..."

Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, in vista della gara di Serie A in programma alle 20:45 all'Olimpico di Roma contro la Lazio di Baroni per la sedicesima giornata di campionato. L'ex mister biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali di Inter TV, di seguito le parole di Inzaghi.

Che partita si aspetta domani contro la Lazio? Quali saranno gli equilibri da gestire?

Senz'altro sarà una partita complicata affrontiamo un avversario che in 22 partite ufficiali ne ha vinte 16, e in tutte le partite in cui non è riuscito a vincere ha fatto ottime gare. Per cui sarà un impegno difficile che dovremmo interpretare nel migliore dei modi.

Come mai la Lazio sta facendo così bene da inizio stagione?

Bisogna dar merito a tutti quanti: a partire dalla società, dai giocatori, e dall'allenatore. Baroni sta facendo grandissime cose, la squadra è organizzata e i giocatori stanno facendo un ottimo calcio. È un'ottima proposta di gioco per cui è giusto che venga evidenziato da tutti noi. Domani entrambe le squadre faranno il massimo per far sì che si possa vedere un'ottima gara.

Crede che la Lazio possa inserirsi tra le squadre che lottano per il titolo

Avevo detto alla vigilia che sarebbe stato un campionato molto equilibrato, con tante pretendenti che si sono rinforzate. È giusto considerare la Lazio perché, al di là della posizione in classifica molto buona, la proposta di gioco è molto ben organizzata e chiaramente questo la inserisce tra le pretendenti alla vittoria.

Che emozione ha nel tornare all'Olimpico e quanto sente questa sfida anche dal punto di vista personale?