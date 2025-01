Inizia la settimana di lavori che porta alla sfida in programma domenica alle 18:00 allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona dopo i Biancocelesti sfideranno gli scaligeri guidati da Paolo Zanetti.

La Lazio è reduce da un periodo in cui deve ritrovare alcuni giocatori e la brillantezza nel gioco, un aiuto è arrivato anche dal mercato con l'arrivo di Arijon Ibrahimovic che rinforzerà l'attacco. Questo pomeriggio Baroni, dopo due giorni di riposo concessi, ha chiamato a raccolta i suoi per iniziare a preparare la gara contro i gialloblu.

Gli assenti

L'infermeria della Lazio dovrebbe andare svuotandosi nel corso delle settimane anche se alcuni giocatori ne avranno ancora per un po'. Oggi non si sono visti nel Training Center: Lazzari, Patric, Vecino, Dia, Noslin e Pedro. Pedro e Noslin dovrebbero essere sulla via del rientro, per Dia si tratta di gestione, mentre Patric, Vecino e Lazzari ne avranno ancora per qualche settimana.

Ibrahimovic subito in gruppo

La notizia della giornata è che dopo le visiste mediche di ieri, Arijon Ibrahimovic si è subito unito ai compagni alla ripresa dei lavori. L'attaccante tedesco è stato provato da Baroni su entrambe le fasce, lui nasce ala sinistra ma può giocare tranquillamente anche a destra, se il tecnico biancoceleste continuerà con la politica del piede invertito lo troveremo più facilmente a sinistra.

Baroni sfrutta la settimana lunga per testare i propri giocatori e mettere appunto alcune prove tattiche, ci sarà tempo e modo per capire l'XI anti-Verona.