Arijon Ibrahimovic si racconta: “Pronto a dare tutto per la Lazio”

Arijon Ibrahimovic, nuovo acquisto della Lazio, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni al sito ufficiale del club biancoceleste. Ecco le sue parole: “Sono entusiasta e determinato per questa esperienza con la Lazio. Ho seguito alcune partite, inclusa quella pareggiata in casa contro il Como, e l’ultima di Europa League contro l’Ajax, vinta con merito per 3-1.

Arijon Ibrahimovic: “Sono pronto per questa nuova avventura”

Quando sono atterrato a Roma, ho trovato alcuni tifosi ad accogliermi: un momento emozionante che mi ha fatto sentire subito accolto. Anche qui a Formello tutto è fantastico: la struttura, l’ambiente, ogni cosa mi motiva a dare il massimo.

Mi considero un giocatore creativo, amo l’uno contro uno e sono efficace sotto porta, ma credo che la mia duttilità sia il vero punto di forza. Conoscevo già alcuni compagni, come Hysaj per le origini comuni, Pedro che è una leggenda, e giocatori come Pellegrini e Zaccagni.

“Zlatan il mio idolo, ma ora penso solo alla Lazio”

Non ho ricevuto consigli specifici dai miei ex compagni del Bayern, ma avendo già giocato in Serie A con il Frosinone conosco bene il campionato. Tornare in Italia mi rende felice. Zlatan Ibrahimovic è il mio idolo assoluto, anche se apprezzo molto Cristiano Ronaldo: per me Zlatan rimane il più grande.

Fuori dal calcio non ho particolari hobby, ma mi piace divertirmi con il basket, il padel e ogni tanto il tennis. Voglio contribuire alla squadra, giocare il più possibile e vivere al massimo questa avventura. Sono davvero felice di essere qui: forza Lazio!”.