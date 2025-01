Cardone: "La Lazio sta cercando un difensore e un centrocampista. Su Fagioli..."

La Lazio ha chiuso per Ibrahimovic che sarà a disposizione di Baroni già per la sfida di domenica con il Verona, ma il mercato dei biancocelesti non sembra finire qua: la società sembrerebbe intenzionata a rinforzare la rosa visti i tanti impegni che dovrà affrontare la Lazio da qui a fine stagione. Ai microfoni di Radiosei, il giornalista Giulio Cardone ha fatto il punto sulla situazione di mercato e ha parlato anche di Fagioli, nome attenzionato dalla Lazio.

Queste le sue dichiarazioni

La storia di Fagioli nasce da un colloquio tra Juventus e Lazio in cui si è parlato del ragazzo. Il club bianconero è disposta anche a cederlo in prestito, ma con l’obbligo di riscatto. Se la Juventus, poi, non dovesse trovare una soluzione in tal senso, non è da escludere che a fine mercato possa cederlo anche per sei mesi in prestito. Ci sono delle voci sull’Arabia, ma il ragazzo vuole restare in Italia. E’ una questione che va seguita e potrebbe avere degli sviluppi. Lui ha scontato la squalifica per la vicenda della ludopatia, poi sono cose che non ti metti alle spalle facilmente. Tonali sta facendo molto bene, in poco tento ha superato anche le scorie psicologiche della propria vicenda. Fagioli, nel frattempo, ha perso la nazionale e quota nella Juventus. Lui ha bisogno di rilanciarsi, in tal senso sarebbe un arrivo importante. Il suo innesto dovrebbe essere liberato da un’esclusione in lista over 22. In tal senso, va seguita la posizione di Castrovilli. Ora si sta cercando una squadra, ma non si può escludere che alla fine venga escluso dalla lista