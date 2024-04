Genoa-Lazio, la designazione arbitrale e i precedenti

Per la 33ª giornata di Serie A TIM, il signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo è stato scelto come arbitro per la partita Genoa-Lazio. Gli assistenti di linea saranno Zingarelli e Scarpa, mentre Marinelli ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. Abisso e La Penna sono stati designati rispettivamente come VAR e AVAR.

I precedenti con le due squadre:

Questa sarà la seconda volta che Feliciani arbitra una partita dei biancocelesti, dopo la loro vittoria in casa contro il Frosinone lo scorso dicembre. Per il Genoa, invece, sarà il quarto incontro sotto la sua direzione, con un bilancio di un pareggio e due sconfitte.